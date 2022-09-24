芝芙（右）和阮清薇在片中是一對分散多年的好友。（車庫娛樂提供）

英姐更是暌違15年再度飾演女鬼「慕依」一角。（車庫娛樂提供）

亞洲恐怖經典《替屍鬼》原班人馬打造正宗續作《替屍鬼2：詛咒再臨》，改編自越南法國殖民時期女鬼「慕依」的傳說，基於上一集的超強口碑，描述一堆分散多年的好姐妹相聚，結果因為其中一人誤觸「慕依」畫像的詛咒，而使得另一人遭到附身而性格大變，為了挽救2人的友情，必須解開畫像背後的秘密。

女主角「玲」有「越南第一美女」之稱的29歲越南名模芝芙飾演，她的IG追蹤人數超過500萬，擁有令人稱羨的魔鬼身材，而她遭到女鬼「慕依」附身的好友「姮」則是由27歲越南名模阮清薇飾演。相較於演藝資歷較為豐富的芝芙，阮清薇是首度在大銀幕飾演主要角色，導演鄭恆表示：「這個角色無論是心理上或身體上都很難演，所以我必須確保阮清薇作好準備。」從預告看來，阮清薇最後的表現相當驚人，展現出令人驚艷的駭人演技。

上一集的要角也全數回歸，越南資深女星英姐更是暌違15年再度飾演女鬼「慕依」一角。英姐表示，「慕依」可以說是她演藝生涯中最特別的角色，對她的影響是一輩子的，上一次演完之後，她留下許多後遺症，甚至無法獨自在旅館房間睡覺，靠著跟家人聊天，她才慢慢走出來，這次再度飾演「慕依」，她表示化完妝之後，那些消逝的恐懼「又回來了」。另外，由於英姐也是模特兒出身，該片可以說是越南2代名模的同台恐怖對決。

談到該片的起源，導演鄭恆透露，2007年推出的《替屍鬼》是由越南和韓國合拍，韓國製作團隊原本邀請他重拍首集，但他對此沒有興趣，因此決定以首集為基礎，發展出全新的故事，「女性一但鬥爭起來，她們的心思是無法預料的。」鄭恆說：「《替屍鬼2：詛咒再臨》既是部『真的有鬼』的恐怖片，也是部富含女性元素的恐怖片。」電影將於10月7日在台上映。