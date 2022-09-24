便當裡常出現的配菜「茄子」評價兩極，其顏色和軟爛的口感被不少人列入黑名單，一名網友連去兩間便當店，都有店員主動幫他把茄子夾到便當盒內，讓他感到納悶，為什麼便當店愛用茄子當配菜？貼文一出引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，日前到某間新開的快餐店吃飯，雖然好吃，但配菜是茄子，後來到別間便當店時，店員也主動夾茄子給他，原PO無奈表示，明明很多人不喜歡吃茄子，「絕對是挑食排行榜前三名」，不解便當店為何不準備高麗菜、蒸蛋等安全牌菜單，好奇詢問，「有沒有便當店很愛夾茄子當配菜的八卦？是因為很便宜嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言討論，「小時候討厭，長大很愛吃，便當一定夾」、「茄子有花青素，非常健康」、「吸油後很噁心」、「炸過表皮紫色，配菜時好看」、「看到是紫色的東西就沒食慾了」、「水煮的超噁 像吃鼻涕一樣」。

其他人則認為，茄子會成為便當的常駐班底，主因是價格便宜，吃起來又很下飯，「有茄子我一定點，超下飯的」、「便當店鹹鹹的茄子蠻好配飯的」、「夏天茄子很便宜」、「昨天看到一包4條才20元」、「便宜的時候2根10元吧」、「價格便宜穩定又耐放」、「什麼便宜就賣什麼啦」。