受到強震影響，花東鐵路仍中斷，立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚於行政院長蘇貞昌視察災情時，向中央建請，要及早提出振興觀光及災損復建工作。交通部觀光局今宣布，團客旅遊花蓮加碼補助1萬元，即原本悠遊國旅團體旅遊方案每團補助2至3萬元，旅行業可申請每團補助最高金額4萬元。

傅崐萁、徐榛蔚表示，0918震災為國家級的災害，東線鐵路3座橋梁受損，其中新秀姑巒溪橋，受創嚴重，評估需半年以上才能修復；觀光首要為交通，衝擊觀光產業，要求及建請中央，在振興觀光方面，擬定相關補助政策，讓國旅到東部觀光，挽救經濟產業。

另外，0918震災，各種公共工程復建復建，迫在眉睫，不能等待，應比照2018年0206地震的方式緊急專案辦理。

觀光局24 日發布新聞說，17日、18日連續2天台東發生大地震，對花蓮及台東地區觀業造成衝擊，日前總統蔡英文及行政院長蘇貞昌視察花東災情時，聽到地方的聲音與要求，指示交通部長王國材研議相關協助花東觀光振興措施。

悠遊國旅團體旅遊補助第1階段自7月15日執行至9月30日，每家旅行社可申請20團2萬元至3萬元的旅遊補助，包裝優質行程，10月1日起將啟動第2階段團體旅遊補助。

觀光局說，10月啟動第2階段國旅時，對招攬安排前往花東地區團體旅遊的旅行業者特別加碼，旅行業者於10月1日至12月15日間安排團體前往花東地區旅遊，每團可再特別加碼1萬元，也就是只要符合基本行程條件及加碼獎助條件，符合在花東地區住宿停留的團體旅遊，旅行業最高可申請每團補助4萬元。

觀光局預估，悠遊國旅團體旅遊第2階段將有逾3.3萬團體旅遊申請，希望旅行業積極包裝花東團遊優質行程，招攬旅客在震後前往花東地區旅遊。