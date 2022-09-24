在經濟學人、花旗先前示警，晶片（半導體）產業正轉變為「超級大蕭條」，可能遭遇10年、甚至20年來最嚴重衰退後，大摩最新報告指出，他們追蹤研究的半導體公司幾乎每家都在進行庫存調整，且需要很長一段時間才會結束，在晶片產業最艱難時期，超微（AMD）的營運表現更令人擔憂，拖累周五股價重挫逾2%。

巴隆周刊（Barron's）報導，全球個人電腦CPU（中央處理器）兩大巨頭超微、英特爾坦承，目前PC市況比之前更加惡化，超微悲觀地表示，當前PC市場很「混亂」。

周五（23日）摩根士丹利分析師 Joseph Moore發表最新研究報告指出，在他們追蹤研究的半導體公司幾乎每家都在進行庫存調整，這需要很長一段時間才會結束，本季應該還是有些混亂。

Moore說，全球經濟疲弱已經影響近期基本面，新冠疫情時期的紅利逐步消退。由於宏觀經濟疲放緩，讓晶片產業逆風加劇，估2023年持續受到衝擊。

在研究報告中，Moore指出，超微營運表現最令人憂心，因此修正超微股票目標價，從102美元大砍至 95美元，並下修該公司未來兩個會計年度的獲利預期，但維持「加碼」的股票評級。

Moore提到，超微最初預期PC市場下滑幅度約個位數的高標，到了年中表示，如果 PC市況下滑15%左右還算放心，但現在整體市場可能更糟糕。超微面臨客戶端業務的多重壓力，包括繪圖晶片GPU需求崩潰，以及客戶商業考量轉向。

基於前述理由，Moore下修超微2022 年每股獲利（EPS），自每股4.24美元下砍至每股4.02美元， 2023年EPS從4.72美元下調至4.40 美元。

周五（23日）超微股價重挫2.2%至67.96美元，今年以來暴跌53%，表現相對疲弱，反觀那斯達克指數下跌 31%。