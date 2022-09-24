中華商海「史勁搖」隊的地震工程模型。（新北市教育局提供）

近來餘震頻繁，新北市教育局指出，各級學校在平時注重地震防災教育，鼓勵師生務實致用、發揮創意，參加相關比賽，其中萬里區的中華商海「史勁搖」隊首次參加「2022 IDEERS抗震盃─地震工程模型競賽」即勇奪亞軍，展現新北技高生無限創意。

「2022 IDEERS抗震盃─地震工程模型競賽」，由國家實驗研究院地震工程中心與英國文化協會舉辦的9月16日起一連舉行兩天，吸引全國高中職、大專、研究生組合計共45支隊伍225人參賽，參賽隊數及人數眾多，競爭相當激烈。

中華商海由教務主任葉明忠帶領三年級學生林恩弘、吳晨勳、黃以晴、龍婷組成的「史勁搖」隊，第1天在五個半小時內完成模型製作，隨即錄製影片介紹模型設計特色與理念，以及防震的種種方法，提供主辦單位進行評比，第2天參賽隊伍依組別分流，將模型交由裁判審查並決定模型載重後，隨即開始進行模型測試及評分，最終在參賽的高中職組22校28支隊伍中脫穎而出，勇奪全國亞軍的佳績！

中華商海校長彭朋薰表示，師生隊伍在準備及參賽的過程中有很多挫折也不輕言放棄，高昂的士氣令他非常感動，他相信競賽過程是學生人生中非常重要的經驗且值得珍藏，學校會持續為學生提供更多適性展才的舞台；主任葉明忠表示，團隊來自航海科與輪機科，參加抗震盃是跨領域斜槓的學習與實踐，透過這次比賽，同學們對於在團隊合作、發現問題與解決問題的態度能夠有更深切的認識與體驗，也能提升這些學生的視野、能力及謙卑的學習態度，一切的汗水和辛苦都是值得。

隊長林恩弘同學說，比賽過程中團隊成員絞盡腦汁，發揮合作精神與巧思，將平時的努力及集訓練習的成果充份展現！吳晨勳同學也說，葉主任在暑假帶領我們四人從頭開始教起，從抗震的原理、結構種類與優劣、製作模型的技巧，同學們從一知半解，一步步隨著主任的教導，不斷的練習、製作，發現問題即加以改善，過程有很多的學習與成長。