馬立波（Mariupol）戰役中共215名戰俘終於在本週三被釋放，早前俄羅斯支持的分離主義勢力才執意要對亞速營戰士進行戰爭審判，此舉格外令人意外。就有一名戰俘佳諾夫(Mykhailo Dianov)分享受困期間驚人的轉變，再次揭示俄軍的不人道對待。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《真理報》(Pravda)報導，這張照片最早是由烏克蘭記者基爾託卡(Violetta Kirtoka)所發布，無意間被佳諾夫的妹妹所指認。可以明顯看到，經過漫長等待，被關押的每一天宛如置身煉獄，佳諾夫的臉和身體遺留戰爭的痕跡，他在亞速鋼鐵廠的打鬥中失去了4公分的手臂關節。即使面容憔悴、蒼白，幾乎瘦成皮包骨，如今終於回家，面對鏡頭仍露出知足微笑。

Hey, people, do you remember this guy Mykhailo Dianov from the Azovstal?

He’s free from Russian captivity now, but he needs to heal his arm.

Let’s donate to help the soldier — his sister Olena has a PayPal account for international donations: [email protected]

I’m donating! pic.twitter.com/ZaVx0JyxWZ — Illia Ponomarenko🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 23, 2022

Міша скорішого одужання тобі

Mykhailo Dianov is home pic.twitter.com/3bUBaMN6vn — MoreeuwL 🇺🇦 🇭🇺 🇲🇩 Slava Ukraini 💙💛 (@MoreeuwL) September 22, 2022

本周俄軍宣布釋放200多名馬立波戰俘，第36旅海陸隊中士佳諾夫就是其中一員，他還是一名音樂家。5月這些英雄們用最後力氣死守該地，當時的他身材魁武、精神煥發。囚禁4個月期間，他們沒有醫療資源，少了食物、自由和新鮮空氣，每天睜開眼都是凌虐對待。

醫師表示他的情況很糟糕，整個人已經少了正常體重的30%，「很高興英雄活著回來，慶幸心電圖良好，現在最重要的是先長胖。」