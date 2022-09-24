台鋼雄鷹隊史首度選秀會選進30人最終僅1人未簽約，另簽下3名自主培訓球員，其中一人是內野手顏郁軒，讓他得以一圓職棒夢，與弟弟顏清浤共組隊史首對兄弟檔。顏郁軒說：「現在換我要追上弟弟腳步，努力成為正式球員。」

顏郁軒主要守位是一壘，他在2021、2022年2度報名參加中職選秀會，但未獲球隊青睞，原本他已為自己設下停損點，「如果選第3次沒有選到以後就不打球了。」沒想到獲得台鋼自培機會，讓他得以擠進職棒窄門。

顏郁軒說：「不管用什麼方式進來都是機會，我會特別珍惜，會盡量表現。」守外野的顏清浤則是在第3輪獲得台鋼指名，但他坦言被唱名當下只有開心一下下就繼續盯著電視，希望哥哥的名字可以出現。

最終顏郁軒落選，但獲得自培合約又與弟弟同隊，成為台鋼隊史首對兄弟檔，「現在換我要追上弟弟腳步，努力成為正式球員。」從國小至大學只有高中和哥哥不同隊，顏清浤也十分開心又能一起當隊友，「我們可以互相照顧。」

對於進到職棒後的目標，顏郁軒力拚獲得正式球員合約，主要鎮守一壘的他自評優勢是長打能力，但還要增加穩定性；顏清浤則希望能夠站穩外野，拿出所學、為球隊做出貢獻，速度、擊球確實是自己的優勢。