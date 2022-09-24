台東縣政府首度辦理「黑膠時代原住民音樂展」，24日正式啟動。（莊哲權攝）

台東縣政府首度辦理「黑膠時代原住民音樂展」，24日正式啟動。（莊哲權攝）

台東縣政府首度辦理「黑膠時代原住民音樂展」，24日正式啟動。（莊哲權攝）

台東縣政府首度辦理「黑膠時代原住民音樂展」，24日正式啟動。（莊哲權攝）

在1960年代，有不少台東籍原住民歌手灌過黑膠唱片，這些老歌手在台灣流行音樂界曾帶來的輝煌紀錄，台東縣政府首度辦理「黑膠時代原住民音樂展覽」，展出黑膠唱片、卡帶等珍貴史料，並舉辦「榮耀老歌手演唱會」，縣長饒慶鈴邀請大家一起來回味「部落大明星」的懷念老歌。

「就算你不再愛我，見面也該說哈囉」，留聲機上的黑膠唱盤旋轉出耳熟能詳的經典老歌，4、50年前的黑膠唱片時代，台東就出了不少原住民歌手，當時的「鈴鈴唱片」老闆洪傳興都是帶著錄音器材到台東的部落現場，錄製了至少86張「台灣山地民謠」唱片，到了1970年代，其它唱片公司共發行了近200張原住民音樂黑膠唱片。

24日的宣傳活動中，多位老歌手共襄盛舉，阿美族宜灣部落的徐玉蓮現年已83歲，最年輕的卑南族南王部落歌手南月桃也已65歲，另有吳花枝、陳明仁，及當年的偶像歌手盧靜子等，部落「原」音重現，每個音符都勾起許多回憶。

台東縣長饒慶鈴說，這幾年「原」力崛起，原住民歌手在現今歌壇上百花齊放，台東縣政府與台灣好基金會合作，期盼藉由黑膠唱片把輕、中年及長者的歌手串聯起來，共同傳承原鄉部落的好聲音。台東縣政府也採購200多首音樂版權，未來能讓這批音樂史料透過不同的音樂展現，與現代音樂技術合作，達到傳承音樂文化目的。

台東縣政府原民處表示，這次的原住民黑膠音樂展演活動，除邀請當年參與黑膠唱片的老歌手演出以外，也請來包括黑膠唱片蒐藏家、黑膠音樂研究者、製作人、樂手、老唱片行負責人等，提供近30張黑膠唱片等珍貴文物，

原住民黑膠音樂展演活動24、25、30及10月1日在波浪屋辦理4場「榮耀老歌手演唱會」，並在TTICC LIMA展區為期2個月的「黑膠時代原住民音樂展覽」，展出黑膠實體唱片、錄音帶等珍貴史料，以及黑膠唱片座談會和5場老歌手生命故事分享，均為免費參加。