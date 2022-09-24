腹部是最難瘦的部位之一，有時光靠節食，根本難以瘦到肚子。營養師程涵宇在個人網站提到，想減去腹部脂肪確實要花點功夫，並分享16種有「科學依據」的腹部減脂法，除了要固定運動外，攝取足夠的蛋白質也很重要，別以為減少熱量就能瘦到肚子。
1、減少500至750大卡熱量
每天攝入熱量減少500至750大卡，每週可減掉約0.5至1公斤，但千萬不要減去過多熱量，盡可能控制在這段區間，以免降低新陳代謝率。
2、多攝取可溶性膳食纖維
攝取可溶性膳食纖維能增加飽腹足感，例如燕麥、大麥、豆類和青花菜等，不僅能減少熱量吸收，還可防止內臟脂肪堆積於肚子周圍。
3、補充益生菌
有些乳酸桿菌菌株已被證實，能有效預防體重增加，還有減少腹部脂肪堆積。
4、有氧運動
運動選擇有氧類，每天進行20至40分鐘的中高強度有氧運動，能夠有效減少腹部脂肪。
5、足夠蛋白質
不少人想靠節食減重，但效果可能有限，在飲食中攝取足夠的蛋白質，可以促進新陳代謝，還有降低食慾的效果，有助於保持肌肉量維持代謝，也有研究提到，蛋白質攝取量增加可能有助於減少內臟脂肪，尤其是配合較低熱量的飲食。
6、低醣飲食
幫助減少腹部脂肪、內臟脂肪。
7、盡量別吃精緻澱粉
多吃全穀物，幫助減重和減少腹部脂肪。
8、多走路
每天步行1.2萬步並每周快走3天，執行8周後，內臟脂肪和臀圍會明顯減少。
9、少喝含糖飲料
含糖飲料跟固體食物相比，難有飽足感且容易過量，而且飲料中的果糖會增加腹部脂肪堆積。
10、吃原型食物
原型食物營養豐富，且富含膳食纖維，能增加飽足感，幫助控管體重。
11、多喝水
喝水能增加新陳代謝，除了有助於緩解便秘，也能胃部保持平坦。
12、減少壓力
壓力會觸發皮質醇產生，增加食慾。
13、1天吃1顆蛋
雞蛋蛋白質含量高，而且熱量低，另外也有研究指出，每天吃一顆雞蛋與降低腹部肥胖有關。
14、睡眠充足
每天至少睡7小時，睡眠充足能幫助減輕體重和減少脂肪。
15、間歇性斷食
以16/8、5/2間歇性斷食的方式，自然而然的減少熱量，有效減少腹部脂肪，日後也不容易復胖。
16、每周吃魚
選擇高脂魚類，富含蛋白質和omega-3脂肪酸，可幫助減少腹部脂肪。
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