有一家大小前來打卡闖關、看展、逛市集，熱鬧豐富吸引上千人參與。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

免費手作體驗、創客市集等，連續2天多項活動，讓現場民眾不亦樂乎。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

勞動部高屏澎東分署創客小棧暨澎湖創客基地舉辦「2022功夫MAKER成果展」，24日下午3時舉辦開幕式，場內規劃上百件創意設計作品展出，不僅有刺繡、竹編等傳統工藝翻轉創作，還有免費手作體驗、創客市集等，連續2天多項有趣活動，吸引上千人參與。

「2022功夫MAKER成果展」於24日在SKMPark熱鬧開場，此次展出作品包含創客、輔導創就業、競賽、功夫技藝等區，主題區分為金工、木工、皮革、雷雕、3D列印、循環經濟、輕手作、電子等8類，從餐具鍋碗筷匙、可收納的智慧盆栽、創意筆與筆架等眾多新奇有趣的創意用品琳瑯滿目，讓人感受手作運用在日常生活的巧思與溫暖，不少參展民眾皆嘖嘖稱奇。

2天活動安排金屬編織手環、皮革杯墊、黃銅扭轉手環、手刻筆、印花皮革鑰匙圈、印花杯套等多樣手作體驗DIY，不少家長帶小朋友慕名而來爭相排隊參與，更有民眾在裝置藝術區拍照打卡，排隊體驗互動遊戲，尤其在25攤的創客市集直呼可以挖寶收穫滿滿。

開幕式同時也舉辦2022功夫MAKER競賽頒獎典禮，自今年4月公開徵件至9月決賽，共47組141人次報名爭奪冠，最終由木作成品組「規矩」與金屬成品組「酒精7pupu」分別獲得金牌與銀牌，以具實用價值的收納盒及酒精噴瓶，分別獲得評審青睞，除了可獲得5萬、2.5萬元獎勵外，未來更可藉由創客基地輔導，進一步將作品成功商品化。

勞動部高屏澎東分署郭耿華分署長表示，創客基地主要提供實作場域結合職業訓練資源，讓創客富含創意創新的作品可以得到實踐，使就業服務得以延伸，不僅將動手做融入生活中，也給予創客展示機會，鼓勵民眾給予支持，讓高屏澎東區的創意量能更加蓬勃發展。

雖然疫情帶來生活型態巨大的轉變，勞動部創客小棧暨澎湖創客基地與創客們也不斷努力發展出和民眾們新的互動及對話方式，打造更貼近民眾的展覽及市集，對功夫MAKER成果展意猶未盡的民眾，日後可前往參觀創客基地或關注臉書專頁課程訊息，享受創客無限的有趣創意。