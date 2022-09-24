新竹1名女子因長期停入某私人停車場，而該停車場是使用「計費檔板」收費，她竟想出在停車時把輪胎「壓在檔板上」，藉此躲避收費，16次下來共躲了4千元停車費，業者事後提告，她用2萬4達成和解，法院因她觸犯詐欺罪判處拘役40日，可易科罰金4萬元，全案可上訴。

判決書指出，該名王姓女子平時常到新竹市區某民營停車場停車，該停車場是透過「計費檔板」來管制車輛進出，也就是車主停進車格停車3分鐘後，車底的擋板就會自動升起，阻擋車輛駛出並開始計費，車主要離開時必須先繳費完，擋板才會下降，車主才能駛離，該名王女就想出1招鑽漏洞。

該名王女竟在停車時直接把輪胎壓在擋板上方，導致擋板無法升起，離開時也能直接駛哩，藉此躲避收費，她先後用了16次相當手法，累計規避繳納4千元停車費，業者事後發覺有異狀，調閱監視器後才發現王女的詐欺行為，蒐集相關畫面後直接向法院提告。

新竹地院審理認為，王女先後16次在該停車場，以相同手法詐得免繳停車費利益共4千元的行為，觸犯《刑法》第339條之1第2項之以不正方法由收費設備得利罪。法官考量王女已和業者和解並賠償2.4萬元，最終判處拘役40日，如易科罰金以1天1千元折算。