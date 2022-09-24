年底的縣市長選舉，台北市、桃園市與新竹市等市長選舉，戰況激烈，對藍綠白三黨來說，都有輸不得的壓力。前民進黨立委郭正亮表示，綠營北台灣的民調「普遍不好」，總統蔡英文的黨主席的位置若保不住，2024根本就推不出前副總統陳建仁，後續整個盤就會靠向副總統賴清德了，影響非常大。

郭正亮22日在《踢批批開講》節目中表示，最近他看了一些民調，綠營北台灣普遍不好。北台灣如果選得不好，蔡英文的黨主席之位就確定下台了。若下台，就擋不住賴清德，她一定要穩住黨主席，一旦黨主席保不住，不是跛腳而已，根本就推不出陳建仁，後續整個盤就靠向賴清德了，所以影響極大。

郭正亮認為，蔡英文去花蓮見慈濟證嚴法師，是在修補花東地區的印象分數。後來她跟花蓮縣長徐榛蔚走一段，可是幾乎沒講話，他們個性也都蠻直的，不太會裝。可是人家就會覺得選舉期間，至少要演一下，但現在蔡英文是連演都不演了，有點這種味道。而蔡英文去花蓮見慈濟證嚴法師，是在補她自己的印象分數，但政黨的支持度是拉不回來了。