張善政展現親和力和大家擊拳。(蔡依珍攝)

張善政在李曉鐘帶領下穿梭攤商間。(蔡依珍攝)

攤商送上白蘿蔔預祝好彩頭、高票當選。(蔡依珍攝)

攤商送上白蘿蔔預祝好彩頭、高票當選。(蔡依珍攝)

攤商送上白蘿蔔預祝好彩頭、高票當選。(蔡依珍攝)

立委萬美玲拄著拐杖到場力挺，破除退出輔選傳言。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政24日到同安黃昏市場掃街拜票，立委萬美玲拄著拐杖到場力挺，破除退出輔選傳言，面對對手今晚大造勢，張也搶先曝10月8日南區、10月22日北區分別有競選總部造勢活動，至於嘉賓還在邀請中，邀請大家來替他們加油。

張善政說，南區競選總部預計在10月8日有大型造勢活動，北區則在10月22日，嘉賓還在安排當中，邀請大家一起來替他們加油。

張善政今拜票的同安黃昏市場緊鄰即將開幕的桃園市立圖書新總館，他也再度呼籲市政府要以市民的安全為要，不要為了匆忙地開幕、展示政績，結果不小心、無意間損及市民的安全，像八德國民運動中心就是很好的例子，市民因此受到小傷，這種事情希望不要再重現。他強調，當選後要特別針對市政府發包的公共工程安全全面總體檢，讓市民不會再有顧慮。

張善政進入同安黃昏市場拜票，一度傳出退出多個輔選群組的立委萬美玲，早早就拄著拐杖在現場等候，澄清是換手機導致退群，也笑著跟張善政說抱歉沒辦法全程陪同，請議員詹江村、議員參選人凌濤當她的分身，她也提到這是副議長李曉鐘的大本營，跟著李準沒錯。

張善政在李曉鐘帶領下穿梭攤商間，不時有婆媽拉著他交頭接耳、搶著跟他合照，也有支持者高呼：「一定要加油、一定要當選」，攤商也紛紛比出大拇指按讚，並送上白蘿蔔預祝好彩頭、高票當選，張也展現親和力和大家擊拳、蹲下身和小朋友拍照，現場「凍蒜聲」不斷。