民眾體驗搬運堆砌石滬的大石頭。（蔡明亘攝）

新屋深圳1號石滬明將舉辦竣工儀式。（蔡明亘攝）

大學生體驗堆砌石滬，將小石頭塞入縫隙間穩固石滬。（蔡明亘攝）

桃園市新屋區愛鄉協會與中央大學合作，透過募資舉辦以石滬為主題的「守滬」活動，今由多年修復經驗的專業石滬匠師，帶領大小朋友走進深圳石滬群，體驗選滬址與堆疊工法，另也有不插電音樂節與文創小農市集，為明日的深圳1號石滬竣工儀式暖場。協會表示，新屋石滬失落多年好不容易被重拾起，盼年輕人加入賦予新生命，持續推廣環境永續教育。

傳統捕魚法石滬是由潮間帶的石頭，堆砌成圓弧狀堤岸，利用海水漲退潮的高低差，隨漲潮游入石滬範圍的魚蝦，待退潮後就會被留在石滬內，屬於環境友善、危險性低、勞力時間需求低且較不傷魚體的捕魚法，但因新興捕魚法進步、修護需求高、海岸環境改變與堆砌時間久而逐漸式微。

桃園市新屋區愛鄉協會已成立16年，致力於推廣環境永續教育，讓更多人接觸石滬文化，為響應地方創生政策，今年協會與中央大學19名學生合作透過募資舉辦「滬不相浪」特色活動，除設有在地小農與文創市集、不插電音樂會外，最特別的是體驗「一日石滬匠師」。

協會顧問李仁富今帶領民眾實際走入剛完工的深圳1號石滬，從石頭挑選、搬運與堆砌技巧到經驗分享，都是許多人未接觸過的新事物，李仁富與2位匠師示範後，引導民眾動手體驗，讓民眾化身一日匠師，其中一名大學生更直呼「雖然累但體驗得很值得」。

李仁富表示，協會中30多位匠師花費2年完成深圳1號石滬，將於明日舉辦竣工典禮，滬不相浪系列活動為年輕新血規畫，加入海管處引介的駐點學生以及在地社區居民幫忙，盼在環境永續和循環經濟的基礎上，以青年角度賦予石滬新生命。

「堆砌石滬是很累很大的工程！」李仁富提到，16年前大多新屋人都不知海邊有石滬，協會成立後啟動修復計畫，近年桃園石滬協會也加入修繕行列，而專業匠師起初都是做中學，築了倒、倒了再築，後來每人都會發展出個人堆砌喜好。

李仁富說，堆砌石滬也能領悟人生道理，走在石頭路上需低頭注意安全，代表時時刻刻謙卑，堆大石頭時必須要有小石協助固定，代表做任何事基礎要先打穩，否則容易鬆動。盼透過社區、學生與協會間的連結，撒下石滬文化的種子，讓這項無形文化資產成為匠師們的榮耀。