台中海線房市起飛，尤其是沙鹿區，受惠台積電中科擴廠、以及台中工業區、精密園區帶動的就業人口紅利，加上逾萬名大學生的租屋需求，沙鹿區近幾年成為首購熱區，預售新案房價已站上3字頭。

其中，兆登建設預售新案「兆登櫻」接待中心，今（24）日正式開幕進場！該案產品規劃為21-25坪2房、30-31坪3房，總戶數110戶，全平面車位，每坪開價3字頭，總銷約12億元。

「兆登櫻」自8月底開賣至今不到一個月，吸引來自中科與周邊工業區的年輕首購族購屋，賣出好成績。

兆登建設董事長蕭旭翔是在地人，對沙鹿區相當熟悉，力邀七期團隊規劃設計「兆登櫻」，不僅戶戶邊間，必備大陽台，一樓更種植櫻花林區，未來社區櫻花盛開時，就能在家自拍賞櫻。

蕭旭翔表示，台中市區房價高漲，距離七期僅半小時車程的沙鹿區，20年前即因靜宜大學、弘光科技大學而擁有成熟商圈；而且交通方便，除有台灣大道連結市區、往西可通向台中港區，特三號紓解工業區、精密園區交通尖峰流量，而中科西南向聯外道路特五號即將完工，更方便中科人轉向沙鹿。

「兆登櫻」鄰近沙鹿市區中山商圈，步行可到海線最大夜市「鹿峰夜市」。該案特別強化玻璃氣密鋁窗，讓住戶享受居家安寧環境；公設部分，除最受民眾喜愛的健身房、瑜伽教室、交誼廳之外，還規劃個人式的閱讀書房，擁有安全獨立的閱讀空間。

此外，該案完工後也將擁有2間共享套房，提供住戶親友來訪過夜使用。

負責個案銷售的總經理鄭偉毓表示，沙鹿地理位置佳，介於市區與台中港的中心點，不僅距離台中港科技產業園區很近，驅車至台中港三井Outlet商場也只要15分鐘，開幕以來遊客絡繹不絕，預期二期商場將引進更多國際櫃位，更吸引大批遊客前來逛街購物。

而日常用品則可在中山商圈採購，從家樂福、麥當勞、UNIQLO、星巴克等國際連鎖品牌都已進駐。鄭偉毓表示，沙鹿房價年年上漲，主因還是人口紅利，而未來仍會繼續看漲。