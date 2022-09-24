台南市長參選人林義豐今天成立溪北競選總部，請來亞洲百大又被封為全台最美DJ的Queena舉辦電音趴造勢。（主辦單位提供／李俊淇台南傳真）

台南市長參選人林義豐今天成立溪北競選總部，請來亞洲百大又被封為全台最美DJ的Queena舉辦電音趴造勢，自己也下場熱舞。（主辦單位提供／李俊淇台南傳真）

距年底九合一選舉不到2個月，台南市長參選人林義豐今（24）日在新營成立溪北競選總部，並邀請亞洲百大又被封為全台最美DJ的Queena舉辦電音趴造勢，吸引近千人到場參加，林在台上表示，絕對會將台南打造成老中青三代皆能安居樂業的城市。

溪北競選總部在今天成立，由DJ「蔡小慌」開場表演和的辣妹女團「Hot Q Girls」上台勁歌熱舞，林義豐接著再與青年世代同台對答並提出自己的六大政見，再後再由DJ的Queena壓軸表演，現場活動氣氛high翻天，林義豐最後也下場和辣妹一同共舞。

林義豐在台上表示，市府投入溪北經費僅約4％，甚至是年年遞減，加速溪北的人口老化，造成地方發展惡性循環，如同被流放至邊疆。未來將捷運延伸至溪北地區，解決其城鄉差距；並設立科工區，大力帶動產業升級，提升就業機會，吸引人口回鄉並匯聚；以及設立國際觀光地標，如水晶玻璃塔、水晶玻璃時光隧道等新前景，引進觀光客朝聖溪北，締造經濟效益。

林除了表達政見外，也不忘批評市政。他批評，七股漁電共生政策是漁電共死，而交通亂象不是沒辦法解決，只是沒有魄力去執行，講到激動處，更要求市黃偉哲與自己辯論，並發下豪語，如果選上2年內做不到選前承諾，就會無條件辭職。

林義豐強調，台南極力需要一個城市CEO，具有國際觀又有魄力、能力、執行力的，自己絕對會將台南打造成老中青三代皆能安居樂業的城市，一諾千金說到做到，並相信台南可以更好，且必須要更好，希望大家義起努力讓台南成為市民心中的驕傲。