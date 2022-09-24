據《人民日報》旗下《健康時報》報導，9月23日，「河北的第一場雪」話題引發全網關注。有網友表示「才九月就大雪紛飛啊？」

河北省張家口市康保縣、崇禮區於9月22日下午迎來降雪。不僅是河北，內蒙古錫林郭勒盟9月22日也出現了雨夾雪天氣，赤峰西北部地區出現雨夾雪天氣；此外，黑龍江大興安嶺地區於9月17日晚至9月18日晨也迎來了入秋第一場雪。

「河北、內蒙古9月份飄雪不常見，但是是正常現象。」氣象專家吳方解釋，飄雪的地方應該都是海拔相對較高的地方；這次的「冷渦」天氣系統帶來了強降溫、大風和降水，降水時當大氣0℃層接近或低於地面就可能出現降雪，總體來說就是強降溫和降水同時出現，高海拔地區可能出現飄雪。

近幾日冷空氣持續發力，讓北方不少地區的人們明顯感覺到了秋季的寒意。據中國天氣網9月23日消息，預計23日至24日，冷空氣將繼續南下，黃淮、江淮、江南東北部及西南地區東部、東北地區東部等地部分地區氣溫將下降4℃-8℃，局地10℃以上。

同時，24日早晨蘭州、南京、上海、杭州、重慶、成都、貴陽的最低氣溫可能會創立秋後新低，像上海或將是立秋後首度跌破20℃。立秋以來最涼早晨將到來。

降雪提早出現是否意味著今冬會更冷呢？氣象專家吳方表示，一兩次強冷空氣不能說明今年冬天比平時冷，是否冷冬要看整個冬季平均氣溫與當地常年平均氣溫的對比。