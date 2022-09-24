6歲的「抗癌小天使」潘盈希18日辭世，24日舉辦告別式。（賴佑維攝）

6歲的「抗癌小天使」潘盈希18日辭世，24日舉辦告別式，會場以祝福為主題布置，潘盈希全身照旁繪上一雙翅膀，希望飛向天國，從此無病無痛。潘盈希爸爸說，盈希勇敢、樂觀面對病情，沒有因為病痛懦弱，希望和世人分享她的勇敢。

潘盈希去年10月被診斷罕見疾病「瀰漫性腦幹細胞瘤」4期，被醫師評估剩下1年生命，經過多次化療後雖有好轉，但仍在18日辭世。但她這段期間獲得周大觀基金會抗癌圓夢助學金，巡迴全台舉辦畫展。潘在世時，曾想見到蔡總統貓咪「蔡想想」，還有登上玉山2大願望。最後成功獲蔡總統邀請，到官邸見到「蔡想想」，也在國防部協助下，用VR設備登上玉山。

雖經過治療，潘盈希仍不治辭世。24日在桃園殯儀館舉辦告別式。禮儀公司說，將以祝福的方式和潘盈希道別，潘盈希全身照旁繪上一雙翅膀，象徵以飛翔的概念飛向天國，告別式結束施放氣球，祝福潘盈希。

潘盈希父親潘德揚說，盈希過世時，朋友傳了一段日文的療傷的MV，故事跟羊有關。沒想到整理盈希房間時，發現盈希曾畫過跟MV的羊幾乎一模一樣的圖畫。他說，看完影片哭慘了，冥冥之中好像盈希連這個都安排好了，「我們怎麼不能好好地繼續生活下去呢？」

潘德揚說，盈希面對痛苦的化療，就連大人都難以接受。她卻以勇敢、樂觀面對，沒有因為病痛而懦弱，也希望帶給世人和盈希一樣的勇氣。為弔念潘盈希，其就讀的建國國小，學生們也製作愛心小卡片，並送到告別式會場。