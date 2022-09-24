破碎的石塊直接噴飛到員生醫院的大門口，造成醫院門口玻璃破裂，還穿透進去大廳的藥局。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣1名28歲的陳姓男子，24日凌晨駕駛自小客車載著18歲的黃姓男子返家，疑似深夜精神不濟直接衝撞員林市員生醫院大門。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

現場則由院方負責善後，並緊急將損毀的裝潢部分進行修繕，後續待警方進一步完成筆錄後，會再與肇事的陳姓男子求償。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣1名28歲的陳姓男子，24日凌晨駕駛自小客車載著18歲的黃姓男子返家，疑似深夜精神不濟直接衝撞員林市員生醫院大門，撞擊力道過猛車頭幾乎全毀，就連醫院門口哆啦A夢造型的石柱也被斷頭，不過2人命大只有輕微擦挫傷，自行爬起走進醫院原地就醫，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

彰化警方表示，這起事故發生在今天凌晨1點多，陳姓駕駛自小客車從莒光路往南方向，疑似恍神衝撞倒醫院外車道的哆啦A夢石柱，破碎的石塊直接噴飛到員生醫院的大門口，造成醫院門口玻璃破裂，還穿透進去大廳的藥局。

警方說，兩人命大只有擦挫傷，直接走進醫院治療，經過酒測後酒測值值為0，所幸沒有波及到其他用路人，不過撞擊力道猛烈，巨大的聲響驚醒附近居民，陳姓男子的自小客車零件四散，所幸駕駛與乘客均無大礙。

而這起事故最無辜的就是路邊的哆啦A夢了，平時在醫院門口站崗，如今遭汽車衝撞，身首異處，警方也說詳細的肇事原因仍有待調查釐清，至於現場則由院方負責善後，並緊急將損毀的裝潢部分進行修繕，後續待警方進一步完成筆錄後，會再與肇事的陳姓男子求償。