李蕭錕、柳宗元江雪詩、2020、水墨紙本。(圖/橫山書藝館提供)

橫山書法藝術館(以下簡稱書藝館)肩負著推動臺灣書法藝術保存、研究、發展與推廣的使命，以奠基書法研究與教育、形塑在地藝文特色為目標，推出「臺灣前輩書藝家」影音紀錄片專輯，透過口述訪談及拍攝影音紀錄片方式，記錄臺灣5位重要書藝大師，呈現其書法風格與藝術成就，並將重要作品、手稿入鏡，完整體現出創作歷程中的文化精髓和脈絡，藉此讓民眾能一探大師們創作生活中的吉光片羽。

本紀錄片拍攝對象共有5名書藝家，分別為拾得法師（朱秀櫻）、李蕭錕、李轂摩、傅申和廖禎祥(依據筆畫姓氏排序)，在繪畫、書法及篆刻等方面都有值得欣賞探究的作品。拾得法師，俗名朱秀櫻，因心疼眾生受災，決定重拾筆墨創作，將書、畫、篆刻及陶瓷創作融入於生活禪悟，尋得更自在的修習之路；李蕭錕，受曉雲法師邀請，協助華梵大學創設美術系，並成立書法組，將禪學融入書畫作品中，並將其教學專長結合色彩與書法，為教學增添繽紛的藝術氣息；李轂摩，出身農家，書藝擺脫流派、理論的束縛，被讚譽為「臺灣本土水墨大師」，其作品常蘊含禪學等生活哲理，搭配饒富趣味的詞句，讓民眾感受平易的人情味與親切感；傅申是當代著名中國書畫史學者、鑑定家、書畫家，二十年來專注於實驗性書法作品，將社會議題與時事結合，反映自身的生活態度及社會批判；廖禎祥，學書習拳70餘載，展現他對書法及太極拳的熱愛與身體力行，所學之文史（中華文學經史）、武術（鄭子太極拳）的精華鎔鑄於書法之中，風格獨具，對於傳統中華文化及書藝皆有影響。

拾得法師、心經書畫印三法印經變圖、2021 。(橫山書藝館提供)

由左至右依序為李轂摩、傅申、廖禎祥之書法作品。(橫山書藝館提供)

橫山書藝館指出，臺灣前輩書藝家們貢獻其一生於藝壇，他們的書藝精神各有堅持與原則，本次紀錄片特別設計推出具創意及美感的影音隨身碟並搭配書冊介紹，聚焦他們的藝術及人生關懷，拉近藝術與民眾的距離，讓書法藝術在桃園、在臺灣深化，進而綻放其饒富文化識別性的藝術能量。相關資訊可上桃園市立美術館官網、Youtube頻道查閱。