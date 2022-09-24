渣男在外拈花惹草，最後害女友也染病。婦產科醫師傅念慈表示，曾有一名年輕的女患者因私密處發癢上門求助，檢驗後發現她感染不只一種性病，女患者忍不住痛哭，原來她知道罪魁禍首就是長期在外偷吃的男友，但她卻不知該如何拒絕對方求歡，才因此感染性病。

萬芳醫院婦產部主治醫師傅念慈近日在《醫師好辣》節目中分享病例，日前一名18、19歲的女患者來看診，主訴私密處發癢，且有分泌物流出，傅念慈一看就發現是俗稱菜花的「病毒疣」，後來進一步做細菌培養，還驗出淋病等症狀，「就是什麼都有」。

傅念慈想了解實際染病的情況，於是耐心地一步步詢問，最後女患者忍不住淚崩，坦言一直以來都知道男友私生活混亂，在外面「玩很大」，但她又無法拒絕男友求歡，身心飽受煎熬，而傅念慈的診間也頓時變成愛情診療室，苦勸女患者要珍惜自己，遠離渣男。

據疾管署資料顯示，淋病是全球普遍存在的性傳染病，好發在15至59歲性活躍期的男性，女性感染的症狀較不明顯，且診斷也比較困難，共同症狀為尿道疼痛、頻尿的情況，會影響生殖系統，若未即時治療恐導致不孕。