爭取連任的台南市長黃偉哲24日啟動首場大型造勢活動「百工百業後援會成立大會」，現場湧入逾2000人到場，場面熱烈。民進黨主席、蔡英文總統南下授旗，公開向黃偉哲喊話「台南這一戰要贏得漂亮，讓我們有面子！」
距離年底九合一大選投票日剩下63天，黃偉哲今天下午在嘉南藥理大學紹宗館成立百工百業後援會，現場支持者人手一旗，旗海飄揚，蔡英文一抵達現場，鄉親熱情歡迎，她說，每次來台南，都感受台南人的熱情，這也是對她跟黃偉哲最大的支持，讓國家跟台南都能持續進步。
蔡英文表示，台南這一戰要團結，不僅市長要贏、市議員也要拚過半，民主自由是台南人的精神，台南人也總是守在第一線，讓台灣更穩定。她說，尤其台積電和聯電到台南後，台南的經濟持續發展，沙崙綠能科學城更帶動台南產業，台南正大步向前。希望百工百業和黃偉哲一起打拚，「台南有黃偉哲，我很放心」。
她最後更公開向黃偉哲喊話「台南這一戰，要贏得漂亮，讓我們有面子，可以讓我拜託一下好嗎？」她也兩度問台下支持者「可以讓我拜託一下嗎？」台下大聲回以「好」。她說，除了黃偉哲要贏得漂亮，議員也要拚過半，才能讓黃偉哲拚建設更有力。
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