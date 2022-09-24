黃偉哲首場大型造勢活動，現場支持者熱情揮旗。（曹婷婷攝）

蔡英文總統（台上黑衣者）今天南下為台南市長黃偉哲競選連任成立的百工百業後援會活動站台。（曹婷婷攝）

爭取連任的台南市長黃偉哲24日啟動首場大型造勢活動「百工百業後援會成立大會」，現場湧入逾2000人到場，場面熱烈。民進黨主席、蔡英文總統南下授旗，公開向黃偉哲喊話「台南這一戰要贏得漂亮，讓我們有面子！」

距離年底九合一大選投票日剩下63天，黃偉哲今天下午在嘉南藥理大學紹宗館成立百工百業後援會，現場支持者人手一旗，旗海飄揚，蔡英文一抵達現場，鄉親熱情歡迎，她說，每次來台南，都感受台南人的熱情，這也是對她跟黃偉哲最大的支持，讓國家跟台南都能持續進步。

蔡英文表示，台南這一戰要團結，不僅市長要贏、市議員也要拚過半，民主自由是台南人的精神，台南人也總是守在第一線，讓台灣更穩定。她說，尤其台積電和聯電到台南後，台南的經濟持續發展，沙崙綠能科學城更帶動台南產業，台南正大步向前。希望百工百業和黃偉哲一起打拚，「台南有黃偉哲，我很放心」。

她最後更公開向黃偉哲喊話「台南這一戰，要贏得漂亮，讓我們有面子，可以讓我拜託一下好嗎？」她也兩度問台下支持者「可以讓我拜託一下嗎？」台下大聲回以「好」。她說，除了黃偉哲要贏得漂亮，議員也要拚過半，才能讓黃偉哲拚建設更有力。