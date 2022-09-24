親綠名嘴周玉蔻攻擊慈濟與國民黨台北市長參選人蔣萬安言論，讓民進黨台北市長參選人陳時中急稱與周「私下沒聯絡」，駁「投給陳時中就是投給周玉蔻」。但周昨主持政論節目親口呼籲「投給陳時中就是投給周玉蔻」，中廣董事長趙少康傍晚質疑，陳時中這時想要跑，跑得掉嗎？

趙少康指出，新冠肺炎疫情發生以來，陳時中上周玉蔻廣播節目15次，周支持陳不遺餘力，以兩人關係，這個時候陳別無選擇，只能硬挺周到底，但在這緊要關頭，陳反想切割周，陳實在不夠厚道，違反做人的道理。

對於陳時中今天喊出「投給蔣萬安就是投給周玉蔻」反制，趙少康表示，跟周有良好關係的是陳時中，不是蔣，蔣是受害者，蔣跟周也關係緊張，陳邏輯混亂、腦筋不清，「陳時中說這話，顯示不但做人有問題，腦袋也有問題。」

趙少康說，更何況周玉蔻自己昨天還對號入座，在電視節目上激動的大聲說：「投給陳時中就是投給周玉蔻」、「你喜歡周玉蔻就投給陳時中」，陳時中這時想要跑，跑得掉嗎？