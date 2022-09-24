苗栗縣長參選人鍾東錦24日傍晚舉行18鄉鎮市幹部團結大會，推舉縣長夫人蔡麗卿擔任競選總部主任委員。（謝明俊攝）

苗栗縣長參選人鍾東錦24日傍晚舉行18鄉鎮市幹部團結大會，縣長徐耀昌驚奇現身相挺。（謝明俊攝）

苗栗縣長參選人鍾東錦24日傍晚舉行18鄉鎮市幹部團結大會，縣長徐耀昌驚奇現身相挺。（謝明俊攝）

苗栗縣長參選人鍾東錦24日傍晚舉行18鄉鎮市幹部團結大會，縣長徐耀昌驚奇現身相挺。（謝明俊攝）

苗栗縣長參選人鍾東錦苗栗競選總部，24日傍晚首次舉辦18鄉鎮市幹部團結宣誓大會，參加人員包含議員、鄉鎮市長、代表、村里長參選人等近千人，大家推派苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿擔任主任委員，苗栗縣長徐耀昌在無預警的情況下，突然現身會場，引起現場全體大聲歡呼，徐耀昌因目前身兼苗栗選委會主委身分，不便發言，但蔡麗卿當場表明，縣長現身已代表一切。

鍾東錦苗栗競選總部，24日傍晚5時在苗栗市千璽餐廳舉辦18鄉鎮市幹部團結宣誓大會，參加人員除了各地競選總部主要成員，還包含議員、鄉鎮市長、代表、村里長參選人等近千名，其中包括三義鄉長呂明忠、銅鑼鄉長謝昌年、西湖鄉長高阿賜、南庄鄉長羅春蓮、獅潭鄉長謝春梅等，以及近20名縣議員。

大會一開始，司儀首先宣布大家共同推舉鍾東錦參選苗栗縣長，並推派苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿擔任主任委員、苗栗縣議會副議長李文斌擔任執行長，可說是苗栗縣目前政壇要角幾乎到齊，也秀出鍾東錦雄厚的基層實力。

蔡麗卿首先發言就火力全開，直接抨擊前縣長劉政鴻，蔡麗卿說，今天主任委員這個位置應該是徐耀昌擔任，這一個月來她陪著鍾東錦夫人陳美琦走遍各地，鄉親們對她們的期待很深，苗栗縣從8年前負債累累，8年前的債務是誰造成的？大家都很清楚，就是前縣長劉政鴻，劉政鴻推謝福弘出來，所以支持謝福弘就是支持劉政鴻，她不能容忍讓苗栗回到8年前。

蔡麗卿接著砲火轉向民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，蔡麗卿點明徐定禎在4年前就和徐耀昌一起競爭過苗栗縣長，當時提的政見跟這次參選差不多，徐定禎還是行政院顧問，但她不知道徐定禎為苗栗做了什麼事情？現在藍營分裂成2邊，讓徐定禎有機可乘，想躺著選就上，我們必須集中選票不能讓綠的贏走苗栗。

在蔡麗卿發完言後不久，徐耀昌在無預警的情況下，突然現身會場，當場引起現場全體人員一陣歡呼，徐耀昌在會場環繞一圈，跟所有在場人員致意，由於顧慮還身兼苗栗選委會主委身分，所以徐耀昌堅守本分並未發言，但蔡麗卿直接替縣長老公表明，看到縣長現身就已經是代表一切。