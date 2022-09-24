武打明星趙文卓去年驚喜演出《披荊斬棘的哥哥》，正氣凜然形象讓他意外圈粉無數，節目收官後他繼續回歸戲劇領域；50歲趙文卓與愛妻張丹露結婚多年，育有2女1子，今（24日）是大女兒15歲生日，不僅越來越漂亮，還有一雙逆天大長腿，身高都快超過爸媽，讓粉絲都替趙文卓開心。

趙文卓今日在微博上傳多張大女兒「玫瑰」的照片，祝賀在異鄉求學的女兒15歲生日快樂，透露想起她小時候蹣跚學步的樣子，一晃眼已是亭亭玉立的大姑娘，也說出身為爸爸最大的願望，「願妳勇敢、獨立、健康、陽光，一切美好都圍繞在妳身邊」。

趙文卓在大女兒15歲生日當天，曬出多張她的美照，讚她已經長得亭亭玉立。(圖/ 摘自趙文卓微博)

照片中發現趙文卓大女兒承襲爸媽優良基因，清純可人的臉蛋，有著水汪汪大眼睛和溫柔婉約氣質，而穿著泳裝露出逆天長腿，纖細曼妙身形讓人大飽眼福；從不久前趙文卓分享的全家人背影照，就能發現才15歲的「玫瑰」已快比爸媽高，完全就是個長腿小美人。

許多粉絲看到「卓哥」趙文卓前世情人是個小美女，都忍不住大讚，「卓哥女兒太美了吧」、「玫瑰越來越漂亮了」、「那雙腿太長了吧，超羨慕」、「祝福卓哥女兒生日快樂喔」、「女大十八變，女兒才15歲就美得不像話」。

據悉，趙文卓對兒女教育很用心，大女兒目前在瑞士就讀貴族學校，先前曾因疫情影響暫時回大陸讀書，網友都很佩服卓哥女兒小小年紀就很獨立，隻身到陌生國家求學。