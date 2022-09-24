大安、 文山區市議員參選人高揚凱近日勤跑里鄰社區重陽節敬老活動，向長輩鄉親問好、拉票，許多年長鄉親紛紛對他比讚，並預祝他順利當選。高揚凱表示，他的敬老政見，包括恢復並提高重陽敬老金到2000元，老舊公寓修繕改建時，優先補助增設電梯及無障礙設施經費，營造友善年長者的生活空間。

高揚凱表示，大安、文山區年長者人口比例不斷升高，長輩鄉親生活上的需要與不便，他很早就注意到，這幾天跑重陽節活動時，常聽到大家關心危老建築與都市更新問題，也對台北市長柯文哲取消重陽敬老金表達不滿。他也承諾，若當選後將爭取對65歲以上，設籍在台北市的長輩，發放2000元重陽節敬老金，以表市政府與市議會對年長者的尊重與關懷。

高揚凱指出，木栅及景美地區，不但年長鄉親很多，老舊公寓也很多，這些老公寓幾乎都没有電梯、也缺乏無障礙設施規畫，造成很多年長者生活上的不便，且木栅景美地區近30年來没有選出在地人當議員，年長者的心聲和需求也没有明顯改善。

高揚凱強調，他是土生土長的在地囝仔，要為年長鄉親請命，也要發揮在營建工程實務上的人脈和專長，為年長鄉親提供最貼心服務，若當選後會立即結合學者專家、技師公會、營建業者成立「危老及都更志工服務團隊」，推動老屋健檢、修繕、改建工作，力爭政府補助增設電梯及無障礙設施，讓年長鄉親能夠在安全、便利、舒適的家園快樂生活，讓大安文山成為全台北市「全齡關懷」的新指標。