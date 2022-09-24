新北市知名社造點「台北傳統戲劇團」將在10月1日晚間7時推出年度大戲「丹青琵琶記」，為了鼓勵民眾參與，新北市藝文中心即日起開放民眾免費索票。（新北市文化局提供）

新北市知名社造點「台北傳統戲劇團」將在10月1日晚間7時推出年度大戲「丹青琵琶記」，為了鼓勵民眾參與，新北市藝文中心即日起開放民眾免費索票。文化局表示，台北傳統戲劇團演員都是來自各行各業的素人擔綱，傳承歌仔戲劇團的表演技藝，演出水準大受好評，歡迎民眾觀賞，給予支持。

文化局指出，台北傳統戲劇團今年以古韻少青-新北市歌仔戲技藝傳承與推廣計畫，獲得社造點補助，團長蔡瑜真先前在汐止社區大學與一群平均年齡50歲的婦女學唱歌仔戲起家，經過多年努力後，終於踏上各地演藝中心表演，甚至唱進總統府，成為歌仔戲界的傳奇。

蔡瑜真說，劇團發展多年後面臨傳承接棒問題，因此她深入國中小學教學，教學生甩著水袖走蓮花步，念著簡易的口白，希望傳承歌仔技藝，10月登場的「丹青琵琶記」大戲就有不少大專院校及國高中生新秀演出。

文化局說，不管是田野調查、地方文史探索、傳統技藝傳承或公民審議等議題，新北市社區營造點都有給予補助，台北傳統戲劇團透過歌仔戲傳授，不僅能傳承文化，也能拉近與社區居民的距離，加深彼此連結，有興趣的民眾即日起日9至17時可前往新北市藝文中心B1展覽廳服務台免費取票，支持地方藝文發展。