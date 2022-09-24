針對新北市長侯友宜博士學位，民進黨新北市參選人林佳龍競選辦公室發言人何博文晚間在臉書秀出與警大校長陳檡文的Line對話，陳檡文否認警大有發出聲明稱「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，何博文表示，「這件事情真的太嚴重，侯友宜市長公然造假、欺騙社會，警大校長陳檡文嚴正否認有發任何聲明，我認為侯友宜市長下台一百次都不為過！」

侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢強調，關於警大聲明，昨天傍晚即有電子媒體公開報導，媒體朋友提供本辦公室後，本於澄清事實，今早轉知各媒體朋友參考引用。

吳亮賢說明，今天下午也接獲警大人員來電，證實校方人員提供給媒體的說明，如本辦提供的說明，但因內部考量，並未在官網或公開發布聲明。

吳亮賢呼籲林佳龍陣營，不要將髒手伸入校園，迫害基層人員，誰說謊、誰抹黑已一清二楚，再繼續瞎扯、造謠，傷害的除了是無辜校方人員，更是自己。