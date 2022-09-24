因新冠肺炎疫情停辦2年的雲林縣口湖鄉「成龍溼地國際環境藝術季」，今年終於回歸，今（24日）、25日亮相，並舉辦創藝市集、劇場表演吸引民眾探尋雲林的海角祕境。

地景裝置藝術家李蕢至創作的《種子》矗立在成龍溼地，融入海景毫無違和感，構想是來自於溼地的植物，該創作既是地景，也是鳥類停留的棲所，遊客直呼好美。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，2005年農委會林務局與口湖鄉公所開始進行成龍溼地生態園區經營管理示範計畫；2009年起為強化社區參與，觀樹教育基金會進駐，邀請國內外藝術家就地取材創作裝置藝術，引起各界注目，成龍村也成為自然生態結合環境藝術季的標竿村落。

縣長張麗善表示，成龍溼地與台灣其他溼地不同的是，村落居民與溼地共生共存，縣府也朝向結合生態保育、藝文扎根、向海洋學習的示範基地前進。

今年成龍溼地國際環境藝術季除呈現「種子」地景作品，亦邀請雲林縣傑出演藝團隊太日樂集搭配森森不息街頭劇場共同演出「洄光」，在成龍溼地天海一色的環境中進行沉浸式演出，笛聲、鼓聲、舞者、海洋融為一體。

周邊的創藝市集則邀請雲林縣在地美食、文創商家共襄盛舉，同時舉行曾以成龍溼地為主軸的影片的「影音會」，讓民眾一睹歷年成龍溼地的迷人風采。