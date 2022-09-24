交通部公路總局與客運業者今合作辦理「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案招募活動」，協助公路公共運輸業者辦理大客車駕駛人才延攬及培育，並促進其就業穩定，吸引許多人前往詢問、應徵，更難得見到奈及利亞籍人士來應徵。公總表示，截至活動結束止，應徵人數350人、成功媒合人數約117人。

今日招募活動有20家公路及市區汽車客運業者設攤，公路總局局長陳文瑞表示，隨著疫情趨緩，衛福部也已宣佈邊境將穩健解封、邁向正常生活，公路總局將極力協助客運業恢復昔日榮景，希望透過這樣的補助方式，讓客運業者募集到好的人才，並且留住人才，讓國內公路公共運輸在新血加入下，服務變得更好。

今日會場中客運業者與面試者互動熱烈，各業者都祭出優惠待遇吸引求職者，更有人喊出月薪可到8萬元。不只有本國人來應徵，活動中也見到外籍人士的身影，來自奈及利亞的John說，他來台灣前就是開大貨車，數個月前來台灣依親，得知客運業徵才，於是想來嘗試。

公路總局指出，截至活動結束止，應徵人數350人，目前成功媒合人數約117人。