張善政今推出第二波「空戰武器」，分別是真人版「善哥的日常」與手繪版的「善哥的暖心問候」通訊軟體Line貼圖。(張善政團隊提供／蔡依珍桃園傳真)

選戰倒數剩下將近2個月，國民黨桃園市長參選人張善政「陸空聯合作戰」，24日除到同安黃昏市場掃街拜票，獲得攤商熱情支持，現場「凍蒜聲」不斷，競選團隊也推出第二波「空戰武器」Line貼圖，分別有真人版「善哥的日常」與手繪版的「善哥的暖心問候」，其中「笑死」、「奇怪的知識增加了」口語貼圖搭配張善政生動表情，讓支持者直呼太可愛。

選戰倒數63天，各參選人卯足全力「陸空聯合作戰」，除了掃街拜票，也尋求新媒體擴散，張善政今推出第二波「空戰武器」，分別是真人版「善哥的日常」與手繪版的「善哥的暖心問候」通訊軟體Line貼圖，由幕僚團隊操刀，貼圖用語強調「生活化」、「年輕化」，兩款系列貼圖各有特色。

其中真人Ｑ版以日常用語為主，像是「很可以」、「請支援輸贏」、「修但幾勒」等口語貼圖，搭配張善政生動的表情，相當逗趣，尤其「笑死」、「奇怪的知識增加了」的貼圖，讓支持者直呼太可愛。

有女性的年輕支持者表示，兩款貼圖都很吸引人，但若硬要選，會選擇手繪版的「善哥的暖心問候」，因為搭配的文字很適合日常使用；另一點，則是設計風格有點像，又有點不太像參選人，「感覺上比較沒有政治味，接受度應該滿高的。」

也有支持者表示喜歡真人版「善哥的日常」，「除了用語年輕，表情都很到位，像是『笑死』的貼圖，看到那張圖，就真的很『笑死』，會一邊傳一邊笑。」

張善政競辦發言人曾俊豪表示，選戰強調陸戰跟空戰，陸戰的部分，靠「善哥」勤走基層打拚，空戰的話，團隊會希望透過新媒體的擴散，去增加張善政的知名度，提升正面形象，「日常生活已經離不開通訊軟體，所以團隊推出兩款貼圖，風格不太一樣，但實用性都很高。」

曾俊豪補充，為了希望打進年輕族群，貼圖從設計到最終文字定稿，都是交給年輕幕僚討論，所以會出現「奇怪的知識增加了」這類年輕人才懂的語言；另一個有趣的點，則是「笑死」這張貼圖，除了「善哥」表情活潑外，意外搭上政治議題的地獄哏，相信能獲得民眾喜愛。