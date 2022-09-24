58歲日本影帝阿部寬在主演Disney＋懸疑日劇《因為我們忘記一切》中，飾演一名懷才不遇的小說家，似乎與貴為巨星的他相當不同，他先是笑說「或許他以前的作品也曾經很暢銷」，並表示自己的演藝生涯也幾經起伏，所以多少可以理解那樣的感受，反而更羨慕M有很多平時可以去的地方，身邊也有一群朋友，「我很嚮往他這樣無憂無慮的生活」。至於和角色的相似處，阿部寬笑曝是逃避責任，「小時候我會逃避參加課外活動，因為不愛運動，現在的話就很常不想上綜藝節目」。

劇中阿部寬飾演的推理小說家「M」，交往5年的女友「F」在萬聖節晚上與他發生爭執後便人間蒸發，M在尋找自己消失戀人的過程中，卻發現每個人口中的F，都不是自己所認識的她，並在F的姐姐的幫忙下展開這場看似永無盡頭的尋人之旅，卻發現F的姐姐似乎另有所圖。該劇帶領觀眾一窺複雜人性，懷疑是否真的了解身邊最親近的人，阿部寬對此認為：「每個人的成長背景和思維方式都不同，不管彼此的關係多親近，也無法了解對方的所有想法，這也是人與人之間的互動會那麼有趣的原因。」

阿部寬透過該劇領悟到日常生活中再小的事都可能改變人生。（Disney＋提供）

阿部寬提到，當初決定接演《因為我們忘記一切》，是因為該劇雖平淡卻能打動人心，「我有段時間沒有演出這樣的作品了，第一次看劇本時，發現主角漫不經心地談起生活瑣事時，就好像把我心中的刺都拔掉了」，自己最喜歡M走在街上的場景，「即使什麼都不說，也能發現很多東西，可能只是天氣好或蟲鳴鳥叫等，也會願意駐足欣賞」。

同時也透過該劇領悟到日常生活中再小的事都可能改變人生，阿部寬分享在他20多歲時，因為人氣下滑，「有段時間沒工作，也幾乎沒跟任何人見面，對我來說，沒有什麼前進的動力，就是過著日復一日的平凡生活」，直到某天很想出門見見朋友、聊聊天、再喝一杯，「突然意識到自己錯過了太多的人際互動，發現還是要跟人交流比較好，就只是那一瞬間的想法」，後來他的事業也漸漸回到正軌。

阿部寬念念不忘台灣美食，也希望能早日再來台與粉絲見面。（Disney＋提供）

另外，他在2年前曾於Uber Eats的日本廣告中講到「今晚，我想來點『台灣滷肉飯』」，讓台灣網友又驚又喜，阿部寬先是強調「滷肉飯真的很好吃」，接著表示「台灣有太多好吃的食物了，每次去台灣，工作人員都會帶我去品嘗各種美食，我也很想念小籠包」，還難忘台灣粉絲總是非常熱情地迎接自己，最後不忘隔空喊話：「希望能盡快再到台灣跟大家見面，在此之前大家都要健健康康的唷。」

《因為我們忘記一切》共10集，每周三在Disney＋更新。