苗栗縣長爭逐，隨著民進黨提名參選人徐定禎陣營，成功挖角無黨籍縣議員陳品安、曾玟學出任競總發言人，大、小綠間競爭由暗鬥迅速轉上檯面廝殺，雙方為搶奪年輕選票，展開短兵相接，戰況激烈不下苗栗藍軍內鬨，時力宋國鼎陣營連發4文，猛轟徐定禎就是綠皮藍骨的派系政客，競選團隊單中涉及炒地案、賄選、司法黃牛案，身為苗栗人不能接受。

據悉，苗栗綠營老中青三代間，原本彼此就帶有不小心結，尤其是在年輕輩的縣議員中，因後起之秀時代力量竄起，搶走不少原屬民進黨的票源，益使大、小綠之間早就是貌合神離，同為年輕輩也是爾虞我詐。當初，徐定禎在確定獲得民進黨提名後，就曾聽聞宋國鼎有意參選苗栗縣長，徐定禎利用參加活動同台機會，禮貌詢問宋國鼎查證，宋國鼎卻傲慢地聽而不聞，不理不睬，讓徐定禎碰了好大個釘子。

宋國鼎正式登記參選後，雖未拿出縣長參選人的高度，依然維持問政咄咄逼人的議員風格，但也讓他贏取不少聲量，在多個民意調查中拿下8至10％的支持度，並在年輕挺綠族群中擁有相當高的支持，這對徐定禎有如芒刺在背。

徐定禎在獲得黨提名後，就召開內部選務會議，並邀請無黨籍縣議員陳品安加入，開始積極遊說無黨籍議員結合選戰聯盟，在經過黨主席直接下令柯總召等人進駐徐定禎競選總部後，在競總總幹事立委羅致政的協助遊說下，讓陳品安、曾玟學同意出任徐定禎競總發言人。

徐總部成功挖角陳品安、曾玟學2人，直接衝擊到宋國鼎的選情，雖然過去曾玟學與宋國鼎曾為同黨同志，陳品安與宋國鼎間也是問政聯盟成員，如今宋國鼎突失奧援，急得跳腳，立即發動同黨年輕議員參選人攻擊，以「請民進黨不要瞧不起苗栗人」一文直接批擊徐定禎是綠皮藍骨，而徐定禎的競選團隊名單中涉及炒地案、賄選、司法黃牛案，身為苗栗人不能接受。

宋國鼎更毫不掩飾的接續發砲直批徐定禎是借殼上市，甚至在竹南鎮某停車場外牆上，掛出大型看板猛批因涉司法黃牛案被判刑的縣議員羅貴星，可見徐定禎陣營挖角行動確實打到宋國鼎的痛處，大、小綠間對戰，正式浮上檯面。