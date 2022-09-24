苗栗縣長參選人鍾東錦24日主持西湖鄉競總成立。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦24日主持三義鄉競總成立。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦24日主持三義鄉競總成立。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦24日競選活動滿檔，上午率先舉辦西湖鄉和三義競選總部成立大會，共有上千名鄉親到場，大家高喊「苗栗願景、前程似錦，縣長唯一支持鍾東錦」，西湖鄉長高阿賜、三義鄉長呂明忠等，送上象徵好彩頭、凍蒜以及包中等吉祥物，鍾東錦也分別授戰旗給予西湖和三義總部，與競選幹部一起上「錦」發條，全力準備衝刺選戰。

鍾東錦表示，自己背後沒有黨派，只有苗栗基層鄉親，未來當選縣長也將以苗栗鄉親福祉為依歸，擁有民眾熱情的支持「相信一定我們會成功」。

鍾東錦指出，雖然民進黨縣長提名人有來自總統和副總統的加持，加上目前情勢是其他3個候選人，攻擊、抹黑他1個人，但還好自己有苗栗鄉親的支持，因此根本不會害怕，反而越戰越勇、越戰越有信心。

鍾東錦強調，其他候選人都有黨派在後面撐腰，但看不到真正關心鄉親、真正願意幫助苗栗的人，如果將來當選，他們要以政黨的利益為依歸，還是以鄉親的利益為依歸？反觀自己參選沒有黨派的奧援，卻有來自苗栗鄉親和各級基層候選人的支持，加上自己的努力，未來順利當選一定會以苗栗鄉親的利益為最大考量，在大多數鄉親的支持下，相信一定會成功。

鍾東錦表示，選舉應該比政見，不是比抹黑、比汙衊，30多年來已多次跑遍18鄉鎮市，不管是對縣政的熟悉度、或是每一個地方的需求都瞭若指掌，有信心在所有縣長候選人中，自己一定排名第1，因此也針對三義、西湖等地區，提出結合木雕工藝落實國際慢城規劃、與慈濟基金會合作提升苗栗南區醫療資源、行銷在地農村特色、打造親水魅力農村、設置青創基地提升農庄活力、加強西湖老街特色、育兒津貼加碼、營養午餐升級等多項因地制宜的政見，營造優質宜居的苗栗。