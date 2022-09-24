力推18歲公民權修憲複決投票，民進黨24日在逢甲商圈舉行街頭宣講。（張妍溱攝）

現場學生輪流一一上小講台，講述年輕人對於擁有公民權的期盼與參與公共議題的聲音。（張妍溱攝）

力推18歲公民權修憲複決投票，賴清德副總統24日至逢甲商圈街頭宣講，賴表示，18歲公民權是讓年輕人有更多的機會參與政治，但憲法修正案必須達投票門檻，一定要965萬票，必須全台2300萬人中具投票資格逾一半的人出來投票才能通過，呼籲11月26日，除9合1選舉，另不分黨派，一起為18歲公民權投下贊成票。

「這是台灣第一次、意義很重大！」賴清德副總統指出，讓18歲年輕人可以投公民投票，具備結婚資格，做什麼事情都必須要負完全的權利跟義務，但另在刑法部分，滿18歲的年輕人若觸法了，同樣必須要負刑法的責任。

賴清德表示，目前全世界各國僅剩10幾個國家包括台灣在內，沒有18歲公民權，希望選舉權、民法的完全行為能力、刑事責任要一致；立法院副院長蔡其昌說，台灣民主的發展是全球肯定的，但卻沒有18歲公民權，確實「很掉漆」，屆時盼具投票資格的人，為18歲公民權投下贊成票。

民進黨副祕書長林飛帆說，經歷每一個不同的世代，總是有一群台灣人站在第一線，希望改變台灣社會，18歲公民權就是現今年輕人的意義，賦予更多年輕朋友參與政治，投入政治，享有投票權、享有付出責任跟義務，同等權利，讓每個年輕世代決定台灣未來，決定台灣方向，呼籲當天大家投票贊成。

參與街頭開講的高二生石同學說，隨時代變遷、網路發達，年輕人應積極參與公共議題，一個的進步國家不應缺少年輕人的意見，理解年輕人困境的人就是年輕人，這次在立法院不分黨派獲得支持，支持18歲公民權，這也是年輕人離憲法修正案最近的一次，盼讓台灣跟上世界的腳步，成為年輕聲音的國家。