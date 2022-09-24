副總統賴清德(前中)、民進黨台中市長參選人蔡其昌(前左)，一同授戰旗給建築產業後援會長劉國隆(前右)。(林欣儀攝)

民進黨台中市長參選人蔡其昌，24日晚間舉辦建築產業後援會成立大會，副總統賴清德親自授旗給後援會會長劉國隆，他同時強調，台灣每次大選都是決戰中台灣，而台灣的經濟要發展，台中占據均衡的重要角色，近幾年台中發展停頓，不只對台中人不公平，對台灣整體發展也不好。

賴清德與蔡其昌一同將戰旗交給劉國隆，呼籲建築產業代表能為蔡其昌奔走，在選舉僅剩的60多天中努力拉票，讓蔡其昌贏回台中。

蔡其昌除批現任市長盧秀燕施政停頓，導致交通等建設無法順利推動，他並允諾，面對老年化、少子化問題，若當選市長，不但持續補助老人健保費，且會擴大敬老愛心卡的使用範圍與額度、規畫專屬於銀髮族的體健中心。

賴清德則說，台中捷運系統的規畫，早在他擔任行政院長時，就已公開宣布全力支持台中市的軌道建設，沒想到經過4年，台中軌道系統仍在原地踏步，除綠線發生諸多問題才終於正式營運，藍線仍在未定之天、更別說橘線；他呼籲，要讓真正有執行力的人當市長。

賴清德強調，大陸對台灣持續打壓，全世界都為台灣擔心，國、民兩黨的路線不同，他呼籲選民在投下年底選舉這張選票時，除了要思考台中未來的發展、支持行動派蔡其昌，還要當蔡英文總統的後盾，支持民進黨參選人。