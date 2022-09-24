國民黨基隆市長參選人謝國樑與安卡莉動漫藝術工作坊合作，推出幫他與家人的動漫造型人像看板。謝國樑表示，他曾經投入文創產業，希望能夠透過不同方式的合作，來支持優秀的藝術工作者，帶起基隆全新的藝文風潮。

謝國樑24日在臉書粉專貼文表示，這幾天大家有發現路上多了幾面很不一樣的看板嗎？那就是由基隆知名「安卡莉動漫藝術工作坊」小白老師，幫他與小愛及小愛媽媽，繪製設計的動漫造型人像看板正式推出囉。

謝國樑透露，因為他曾經投入文創產業，對於動漫與相關的文創一直非常有興趣，希望能夠透過不同方式的合作，來支持這麼優秀的藝術工作者，帶起基隆全新的藝文風潮。

謝國樑指出，這次的動漫看板有兩款不同的主題設計。第一款是「小愛爸爸守護我們下一代」，當中的意象是我牽著小愛漫步在草地，背景是基隆周邊海域與基隆嶼，除了有守護下一代意思，更有生態環保的概念；第二款是「亞洲最有愛城市」，是小愛媽媽抱著小愛，並以廟口夜市作為背景，就位在人潮熙攘的愛三路上，也鄰近一旁廟口夜市，增添基隆的觀光印象。

謝國樑表示，這幾款看板分別在基隆忠一路、新豐街、愛三路，也特別感謝由台北友人提供懸掛在舊宗路上，如果有經過的朋友，歡迎跟這幾面看板自拍一張唷。最後他表示，即將推出新一波由動漫視覺製作的宣傳小物，大家最希望是哪一種小物呢？趕快留言讓他知道。