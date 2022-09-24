外傳查爾斯國王正在考慮只給哈利子女-亞契、莉莉貝，王子和公主身分，但不會讓授予他們「殿下」(HRH)，此舉讓夫婦倆非常不買單，兒女安全獲保障是做父母最大的心願，不過將取決於未來幾個月狀況。如今有新進展，專家稱左右查爾斯的關鍵因素在於，哈利梅根要能夠被信任。

目前英國皇室官網上，哈利梅根的一對兒女亞契（Archie）、莉莉貝（Lilibet）仍是以「少爺」（Master）、「小姐」（Miss）的稱呼，查爾斯國王的發言人表示，「當有進一步消息會再做更新」。傳記作家妮可（Katie Nicholl）獲邀上最新一集皇室電視節目The Royal Beat，討論了關於亞契和莉莉貝究竟能不能獲得頭銜，還稱「這是全部最有趣的事情之一」。

她表示，「查爾斯確實蠻樂意給他們『殿下』之名，但前提是『信任』。」這是國王釋出相當明確的訊息，王室內部必須知道薩塞克斯公爵及夫人值得被相信。

然而，去年(2021)有人建議查爾斯應該縮減王室團隊，打算即位時阻止亞契成為王子；事實上，要做到這點機會相當渺茫，因為必須簽署「專利文件」。擁有HRH的成員除了享有報酬外，還能獲得應有的人身安全保護。

哈利夫婦於2年前選擇脫離王室，搬到美國加州過新生活，也確實放棄「殿下」頭銜。女王伊莉莎白二世駕崩8日與世長辭，其子查爾斯即位國王，孩子們成為君主的孫子，理應上被尊稱為「殿下」的地位。