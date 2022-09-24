九合一選舉近在咫尺，年底的大選各政黨候選人都摩拳擦掌準備，尤其首都更是兵家必爭之地，近日國民黨台北市長候選人蔣萬安今（24）日就在臉書上表示，「將把每一個人對台北的盼望，都放在我的肩膀上」，同時更提出他對台北都更的政見，引發討論。

蔣萬安在臉書上表示，昨天「萬安作伙行 台北一定贏」前進台北的中正區，蔣萬安也直言，他到了廟史悠久的「臺灣省城隍廟」參拜，期盼疫情早日結束；接著蔣萬安也跟廟方代表、地方賢達轉往藝文界地標「明星咖啡館」談市政，蔣萬安表示，「大家公認中正、萬華急需推動都市更新，才能解決市容老舊的問題」，而蔣萬安也強調，老城中區已經沒有素地，「都市更新的速度就是城市發展的速度」，未來一定要列為市政優先要務。

蔣萬安更接著分享，他在造訪了東門市場、城中市場、南機場夜市三個商圈之後，他認為上任後東門市場要加速推動市場重建，而攤商們開心的贈上「好彩頭」；至於城中市場的民眾也相當熱情，300公尺的懇託路線，蔣萬安團隊走了半小時；晚上蔣萬安團隊也前往南機場夜市，「小漁村快炒店」好幾桌饕客一起站起來熱情歡呼；還有幾位年輕朋友看了直播趕來夜市簽書。蔣萬安也坦言，民眾的鼓勵打氣，就是我前進的動力！」

最後蔣萬安為了回味青春，早餐吃了泉州街「林家乾麵」，半熟蛋拌著乾麵，再佐以辣椒跟醋，蔣萬安也說，這是他建中求學時最愛的美味，而昨天果然也巧遇了建中學弟來合影留念；蔣萬安更分享「聽說麵店老闆的4歲小孫女一直問萬安來了沒，一見到我就蹦蹦跳跳跑來合照，逗得大家笑呵呵」。

蔣萬安說，晚餐則是外帶北門站附近的「鄭記豬腳飯」，豬腳滷得又香又透，他在車上狼吞虎嚥，更懊悔沒多外帶一份。蔣萬安最後也拿出以往他承諾的政見，首先是「公辦都更三大策略」，分別為「早進場」、「擴量能」和「增彈性」，讓城市煥然又宜居；對於傳統市場，蔣萬安也曾提出五大具體方向，分別為「打造區域特色的傳統市場」、「塑造國際等級的傳統市場」、「滿足衛生便利的傳統市場」、「鼓勵餐飲創業的傳統市場」、「恢復市長跟公有市場座談」。