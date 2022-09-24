女主角盧蘭布雷希特開拍前2週天天24小時與「金」相處。（中影提供）

法國電影《小獅子王》以一隻年幼的小獅子橫跨法國、非洲，超過3000公里的尋家之旅為主題，帶出一段爺孫之間賺人熱淚的動人親情，更讓走私販運獅子的動保議題備受觀眾矚目，該片在法國上映後大賣1.2億台幣票房，全片最大亮點莫過於乖巧且惹人憐愛的獅子主角「金」，找來年紀僅6個月大的幼獅參與演出，巧合的是，這隻小獅子演員與角色「金」的際遇如出一轍，2獅同樣被走私集團販運到歐洲、幸運被救援團體發現，才逃出走私集團的魔爪，因此由牠演出該片可說是極具說服力。

該片大膽啟用年齡僅6個月大的幼獅作為主演，導演大衛莫羅（David Moreau）表示，由於幼獅成長很快，短短幾個月身形就會有極大的變化，因此沒辦法提早確認參與演出的獅子，到了開拍前夕才敲定由這隻與角色有著同樣身世的小獅子擔綱。在片中與「金」互動最密切的女主角盧蘭布雷希特（Lou Lambrecht），也特別在開拍前2週，天天24小時與「金」相處，讓牠熟悉自己的氣味。有趣的是，「金」在攝影機前不僅完全不怕鏡頭，每場戲都主動給足反應，讓導演輕鬆捕捉到動物可愛又情感豐沛的表情，成為該片最少NG的演員，讓劇組紛紛讚賞這隻年齡才幾個月大的獅子是「渾然天成的演員」。

片中雖有可愛又有驚人演技的小獅子「金」挑樑主演，但片中仍有部分鏡頭是真實獅子難以完成的動作，導演特別邀請到法國最頂尖的特效公司Mathematic Studio助陣，來為這支幼獅量身打造出特效替身。該公司曾為「酷玩樂團」、哈利史泰爾斯（Harry Styles）打造華麗炫目的MV效果。《小獅子王》以3D建模仿造出栩栩如生的幼獅替身，順利完成許多真實動物所無法輕易完成的指定動作，而技術高超的視覺效果幾可亂真，女主角看完首映後還驚呼「我完全分不出來什麼時候是特效替身」。

片中展現精彩演技的小獅子王「金」，在電影拍攝結束後，順利在劇組的協助下，回到非洲的野生動物保護區，受到專業培育並歸大自然。製片與導演日前於訪問中表示，雖然《小獅子王》的故事靈感源自迪士尼經典動畫《獅子王》及史蒂芬史匹柏的科幻片《E.T.外星人》，但他們在做劇本田野調查時，卻意外發現現在獅子的天敵並非大自然裡更加兇猛的動物，而是貪婪且毫無節制的人性。由於獅子給世人的兇猛形象，卻被許多人認為是權力的象徵，因此造成了違法走私事件層出不窮，其中以非洲獅子遭濫捕、跨國販運的情況尤為嚴重。

《小獅子王》將於下周五（30日）在台上映。