曾獲得香港小姐最上鏡小姐的港星黃𨥈瑩，出道首部作品《餐餐有宋家》和古天樂相識，進而擦出愛火，她也是古天樂唯一認愛女友，不過兩人交往7年分手，她在2011年淡出演藝圈，轉職美容業，但仍不時會和圈內好友聚會，近日，她就和《餐餐有宋家》的主要演員相聚，46歲依舊保養得宜，凍齡美貌完全不輸當年選美的時候。

港星陳曼娜近日在社群曬出《餐餐有宋家》演員聚會照，「28年後如今難得再聚一家，大家談笑風生」，照片中除了宣萱、盧宛茵、尹揚明、鄧兆尊、梁葆貞、張鳳妮及監製徐遇安外，還有淡出幕前多年的黃𨥈瑩，不過男主角之一的古天樂沒出席，陳曼娜也解釋「剛好忙碌中」。

黃𨥈瑩(圖左)46歲仍保養得宜。(圖／取自陳曼娜臉書)

《餐餐有宋家》演員聚會合照。(圖／取自陳曼娜臉書)

而46歲的黃𨥈瑩難得露面，依舊仍養得宜，皮膚緊緻無瑕疵，完全看不出歲月痕跡，令人驚艷不已。其實，黃𨥈瑩在拍攝《餐餐有宋家》時和古天樂相識進而交往，但熱戀半年後，古天樂被爆出有搶劫案底，讓他演藝事業一度遭受打擊，但黃𨥈瑩卻不離不棄，一直在他身邊給予支持，無奈兩人交往7年仍以分手收場。

古天樂分手後曾說黃𨥈瑩在她最喪志時給予安慰和幫助，他一定會記一輩子，並表示「我一生都不會讓人傷害她」，黃𨥈瑩也沒對外說過對方壞話，兩人分手卻沒有交惡，堪稱分手情侶好榜樣。