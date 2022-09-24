新北三重幸福段位於仁愛街上的危老重建案，今舉行開工，未來將改建為地下2層、地上12層共43戶的住商混合大樓，新北市都更處表示，基地緊鄰的建築物大多為屋齡逾35年、5層樓的公寓，而南側溪尾街的幾條巷子二側建物十分密集，希望能夠透過這個案子的動工，帶動周邊老舊建築加速整合、重建。

都更處副處長謝登武表示，這件危老重建案位在三重碧華布街商圈附近，基地面積約120餘坪，原有住戶26戶，雖然算不上大規模，但是重建後規畫了舒適的人行步道空間，更增添結構耐震、綠建築等設計，打造成地下2層地上12層共計43戶的住商混合大樓，未來居民將擁有安全、舒適的生活環境。

謝登武指出，自疫情以來建材逐步上漲，成本驟然增加也導致部分小型危老重建案或自辦更新案件更受影響，考量到台灣位處於地震頻繁地帶，危險老舊房屋汰換有其必要性，市府為提升居住安全，全力推展多元都市更新，包括一般更新、防災都更、簡易都更、危老重建及整建維護，也設有相關輔導諮詢的配套，呼籲市民朋友重視居住安全，鼓勵民眾將舊有建物改為宜居的現代化建築。

都更處表示，市府推動多元都市更成效，近4年累積核准案已超越600案，是過去20年更新案總和的4倍，為了能夠落實市民安居樂業的目標，會持續努力精進相關作為，除了相關輔導諮詢的配套，市府同時也關心民眾權益，並提供各項減輕民眾荷包負擔的措施，例如經核准後尚未取領得使用執照的危老重建案，可申請5萬5000元的補助，歡迎符合相關規定的民眾踴躍提出申請；相關資訊請到新北市政府都市更新處官網「危老重建計畫」服務專區查詢。