連續17年都在國慶日登場的「桃園市聯合婚禮」，去年因疫情首度延到11月中旬舉辦，「打破慣例後成自然」，今年將於11月5日下午在南方莊園登場，即起至下周一開放報名，民政局指出，去年因疫情嚴峻，縮減規模到36對，還差點報不滿，今年諮詢狀況恢復過往熱絡，預計受理66對。

一年一度的桃園市聯合婚禮，過去都在國慶假期登場，除了能沾國家生日喜氣，市長、議長也會擔任主婚人給予祝福，另有小家電等參加獎免費拿，現場還會抽蜜月機票等大禮，讓不少新人趨之若鶩，尤其小資族也能輕鬆完婚，每年七夕開放報名當天，凌晨天還沒亮就有人前往排隊，且百對新人名額也場場秒殺。

但前年因疫情17年來首度未額滿，去年更因三級警戒，延遲到降級後才開始籌畫，於11月14日在名人堂花園大飯店舉行，也大幅縮減對數，僅剩過去1／3、限定36對新人參加，且一改過去抽蜜月機票或郵輪，讓36對新人全都入住名人堂花園大飯店2天1夜當「洞房花燭夜」，體驗蜜月樂趣，還能把氣炸鍋、大同電鍋等家電帶回家。

民政局指出，今年「桃園市聯合婚禮」將在11月5日在南方莊園登場，預計開放66對新人參加，只要其中一方在桃園市設籍，且是在去年10月1日後完成結婚登記者，即起至26日（星期一）下午4時止線上報名，額滿截止，若超過預定名額，則依報名時間先後排候補名額10對。