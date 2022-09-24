賴姓警務員遭海浪捲至岸際，在場消防及岸巡人員見狀，立即入水合力拖帶搶救上岸，實施心肺復甦術急救。（澎湖縣消防局提供）

澎湖縣警察局防治科賴姓警務員（74年次），24日下午偕同女友到西嶼內垵休閒遊憇區的沙灘戲水時，被突然襲來的大浪捲走，他的女友游上岸立即大聲呼救報警，海巡署澎湖海巡隊、澎湖縣消防局、岸巡人員派人展開搜救，該名員警約一個小時之後，才被搜救人員找到，救起時已呈OCHA。

中央氣象局預報澎湖海域24日風速達7級以上，因海象不佳，原訂布袋馬公往返航班全日停航，不料風景優美的內垵休憇區海邊卻傳出意外，遭海浪捲走的竟然是一名警察。

消防局獲報後，立即派遣第二大隊、西嶼分隊及湖西分隊消防車、救護車及救生艇共4車1艇9人前往救溺，由第二大隊副大隊長蔡順孝負責現場指揮。勤務人員到場後，王姓落水女性民眾由內垵南安檢所人員救起，無失溫情形。

因該海域風浪實在太大，消防局人員搭乘民間船艇出海搜尋，隨後海巡隊巡防艇亦到場加入搜尋，迄17時38分賴姓警務員遭海浪捲至岸際，在場消防及岸巡人員見狀，立即入水合力拖帶搶救上岸，實施心肺復甦術急救，並由救護人員施予CPR＋AED(電擊1次)、建立口咽呼吸道及BVM正壓輔助呼吸等處置後搬運上救護車，並於18時16分送抵三軍總醫院澎湖分院救治。