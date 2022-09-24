台南1名母親上網控拆4個月大的男嬰16日在王姓保母家過世，質疑保母延誤就醫時間，說詞反覆且監視器也遭剪斷，懷疑男嬰死因並不單純。（翻攝自爆料公社）

台南1名母親上網控拆4個月大的男嬰16日在王姓保母家過世，質疑保母延誤就醫時間，說詞反覆且監視器也遭剪斷，懷疑男嬰死因並不單純，台南警方表示，目前案件已進入調查階段，男嬰父母已向保母控告涉嫌過失致死。

警方表示，當天是由保母報案，由警方駕駛巡邏車載送男嬰往醫院急救，當天即報請檢察官相驗，發現男嬰身上並無明顯外傷，也無窒息現象，在20日已進行解剖，以釐清男嬰死亡原因。另外也已對於監視器線遭剪斷的部份進入調查。

社會局表示，男嬰8月13日起簽約並正式送托，事發當日上午6點多，王姓保母發覺男嬰無呼吸，主動通報110，由警方協助護送就醫。由於該保母除本案男嬰外，尚有收托2名幼兒，案發後即勒停保母收托，由社會局居托中心協助處理幼兒轉托事宜。

社會局說，目前已主動聯繫警察機關及地檢署查辦，全案已進入司法調查，若經檢調單位調查相關人員確有違反兒權法行為，本局將依法進行裁處。