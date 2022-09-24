民眾登上特戰突擊車親身體驗。（姚志平攝）

海軍陸戰隊亦展示經典硬漢關卡「天堂路」，讓民眾體驗拍照。（姚志平攝）

陸軍特戰小組成員與民眾合影留念。（姚志平攝）

國軍各軍種設置各項體驗攤位與民互動，拉近民眾的距離並支持國防。（姚志平攝）

軍風文創市集販售多樣性的軍事風格用品與文創商品，吸引不少軍事迷前往參觀。（姚志平攝）

軍風文創市集展售各式軍風用品，令人目不暇給。（姚志平攝）

空軍三重一村建物內保留以往眷村家庭內的各式擺設及文物。（姚志平攝）

民眾戴著頭盔，在導覽員的帶領下了解空軍三重一村的眷村文化。（姚志平攝）

空軍三重一村建物內除了保留眷村文化，亦規畫展示另類的文創設計，讓民眾體驗拍照打卡。（姚志平攝）

2022新北市眷村文化節與「軍風文創市集」24、25日在新北市空軍三重一村登場，民眾除了可以免費參觀並認識北部僅存的防砲陣地文化資產外，戶外的軍風文創市集還展示各項具有歷史的軍事收藏品，以及販售多樣性的軍事風格用品與文創商品。

這次活動也邀請「國軍北區人才招募中心」率隊前來招募與展示，例如「陸軍特戰指揮部」派出特戰突擊車及特戰隊員與遊客拍照打卡，海軍陸戰隊亦展示經典硬漢關卡「天堂路」，讓民眾體驗拍照，國軍其他各單位也熱情響應，設置各項體驗攤位與民互動，盼能藉此達到寓教於樂效果，讓民眾認識國軍、支持國防，以增進全民國防成效。

民國43年興建空軍三重一村在三重正義南路底河堤邊，佔地1.38公頃，是全台第一座「全村完整保存」眷村聚落、北部僅存的防砲眷村，整區房舍接近60戶，通通保存完整，依照格局、大小，區分為甲、乙、丙及特級4種，反映當時眷戶官階倫理，眷村修繕完妥後，一方面可作為台灣特有眷村文化保存傳承的示範場域，另一方面將結合眷村及三重地區傳統工藝、表演藝術等文化發展特色產業，打造為文創發展基地。