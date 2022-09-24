33歲的不婚族瑪依莎愛上31的喬，2人將在阿拉巴馬州開闢農場。（TLC提供）

踩觀光三輪車為業的32歲琳西，將與獨居深山的男友重修舊好。（TLC提供）

56歲的北美原住民安潔拉對27歲的小男友情有獨鍾。（TLC提供）

實境秀《愛在墾荒時》（Love Off The Grid）邀請4對男女吿別城市，前往野地築夢，4對熱戀中的美國情侶有人留下兒子重回28年前初戀情人身邊、有人不顧異樣眼光戀上小自己29歲嫩男、有人放下一切只願與真命天子共組多邊家庭，還有愛上離群索居男子的社交型女孩兒，他們是否能通過「生活環境」考驗重燃愛火，荒野是否能磨鍊出真愛，讓男女雙方感情變得更加堅定，節目中峰迴路轉劇情讓觀眾瞠目結舌。

50歲的查理和47歲的珍是彼此的初戀情人，卻因當時太年輕、尚未做好結婚準備而無法終成眷屬，直到28年後他們在查理妹妹的婚禮上重聚、舊情復燃。查理自小生活在北卡羅來納州的黑山，是個靠打獵維生的森林系男子，珍則是標準的佛羅里達州海邊女孩兒，和前夫育有4個兒子的她一方面開心能與舊愛再續前緣，一方面又因必須離開幼子、移居深山的新生活感到隱隱不安，在狩獵小屋前，珍的一番話讓查理感動不已，她說「我決定敞開心胸、冒險追愛，就算我個人必須犧牲很多。」

56歲的北美原住民安潔拉對27歲的密西根小子喬許迷戀不已，聊起小情人難掩悅色：「喬許是一個高大的男人，體格健壯、性格幽默 ，有時候也很瘋！」喬許則說：「年長女性有一種魅力，而且她人很好。」他們是在舊金山偶遇，雖然只有短短3天，卻難以忘情，5年後更加「成熟」，也決定給彼此一起生活的機會。喬許長途跋涉來到安潔拉位在亞利桑那州莫哈維沙漠裡的農場，那裡沒有自來水、用電要靠發電機，鄰居則是響尾蛇與山獅，動輒飆至攝氏46度的高溫更是家常便飯，喬許篤定地說：「我知道會很辛苦，但要追求真愛就得冒險。」

33歲的不婚族瑪依莎沒想過自己會透過網路愛上遠在阿拉巴馬州的31歲養羊戶喬，喬剛在阿拉巴馬州中心買下橫跨州界9.7公頃土地，除了約4公頃的放牧區，其餘是濃密的樹林，「說真的，我愛喬的一切，我愛他的長髮，他有一雙碧眼，有時像玻璃一樣透亮，他的嘴唇很美，平時看不到，因為藏在鬍鬚下面了。」是她眼中的完美情人，願意為對方放棄烘焙師工作，離開寵她的母親和阿姨們，從喬治亞州費耶特維爾搬到沒有手機訊號的阿拉巴馬州山野中。摟著終於盼來到的美嬌娘，喬也溫柔敘述夢想：「我要從頭開始蓋房子，屋子動工後再來蓋農場的基礎建設，所以會有住宅區、自學用的校舍，還有屠宰場和溫室。」

27歲的史班斯在科羅拉多州大平頂山的深處蓋了1間小屋獨居，約會軟體讓他得以認識踩觀光三輪車為業的32歲琳西，「我一開始會喜歡上史班斯是因為這個男人住在荒野中過著完全自給自足的生活，沒有比這個更酷的了。」後來史班斯邀琳西同居，她才體驗到這種生活方式太艱辛而且極端了，最後選擇離開。思念總在分手後開始，2人決定再給彼此一次機會，史班斯期待未來卻語帶保留地說：「我愛琳西，但墾荒生活是很殘酷的。我可以建造小屋，但有時建立感情反而更難。」琳西則是信心滿滿表示：「我有自信可以重修舊好、化解所有衝突。」

《愛在墾荒時》下周三（28日）起，每星期三晚間10點在TLC旅遊生活頻道播出。