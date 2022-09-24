台北市長選戰激烈，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強鼎立，究竟誰會是下任台北市長？YouTuber「木炭」今天（24日）在台北市北投市場進行「台北市長民調大對決」街頭民調，結果，陳時中19票、蔣萬安18票、黃珊珊13票。其中，蔣萬安和陳時中的票數相當接近。

YouTuber木炭24日在YouTube上傳「台北市長民調大對決」街頭民調，列出陳時中、黃珊珊、蔣萬安等3個選項，詢問「3位候選人、你比較支持哪位？」結果，陳時中19票、蔣萬安18票、黃珊珊13票。

選擇蔣萬安的民眾認為，「我是偏藍的」、「形象好、認真」、「我是國民黨的」。

選擇陳時中的民眾認為，「阿中防疫的時候很辛苦，表現得很好」。

選擇黃珊珊的民眾認為，「因為她當過台北市副市長，她應該會比較了解市政的一些問題點，然後也會去做一些改善。其他的可能沒有一些首長的經驗，所以可能覺得比較不會有什麼作為」、「台北市有照顧給我們低收入戶，市政府中秋也有發錢啊」、「她很務實啦，沒有看起來很炫耀的政績，至少她副市長的時候是很認真的」、「因為她市政比較有經驗」。