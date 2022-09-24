懷寧醫院表示，目前戴念梓病況穩定，正接受相關醫療中。（懷寧醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

柬埔寨台商會副會長柳坤麟日前因氣胸住進柬埔寨金邊泰國皇家醫院，今日下午搭乘國際醫療專機返台，由桃園市中壢區懷寧醫院派車到機場接回治療。親赴機場接治的懷寧醫院院長戴念梓表示，目前柳的就醫狀況穩定，院方會全力以赴，扮演好台灣國際醫療第一站的關鍵角色。

柳坤麟在柬埔寨經商多年，今年8月底因支氣管炎持續咳嗽導致氣胸，緊急住進金邊泰國皇家醫院治療，因當地醫療資源不足，病患與家屬盼返台就醫，最後決定以緊急國際醫療專機方式返台治療，經柬埔寨台商會安排，選定轉送桃園機場附近的懷寧醫院治療。

懷寧醫院接獲這項任務後，在戴念梓指揮分工動員下，規畫以病人為中心客製化的醫療計畫，全力以赴做好跨國醫療任務。今日上午柳坤麟搭乘專機自金邊起飛，下午3時許順利抵達桃機，並由戴念梓率領醫護人員到專機旁接病患送院，目前病患狀況穩定，正接受相關醫療。

戴念梓以做好「台灣國際醫療第一站」為目標，這次成功完成國際醫療任務，證明院方醫療專業與量能，足以作為兩岸與東南亞台商以及國際病人來台就醫的第一站。