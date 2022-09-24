台中市政府運動局鼓勵市民運動促進健康，與在地企業運動品牌迪卡儂合作於24日舉辦「111年台中之光運動推廣講座」，邀請台中之光，有「黑色閃電」稱號的馬拉松好手蔣介文分享賽事心路歷程與訓練經驗。運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕期盼透過多面向的運動推廣，打造台中為「酷運動、酷城市」，希望透過講座培養市民運動興趣，帶動市民建立良好運動習慣。

李局長表示，馬拉松金牌好手蔣介文是來自台中梨山的優秀原住民運動員，繼去年萬金石馬拉松成功封王後，睽違21年再度參加2022台灣田徑公開賽即奪下男子5000及1萬公尺項目雙料金牌，時隔多年再出賽囊括雙金。

蔣介文指出，很開心透過講座與市民接觸，分享他過往參加賽事與訓練的經驗，他提到，跑馬拉松必須具有堅持的信念，並且不自我設限，以「跑就對了！」鼓勵大家保持毅力勇往直前。

李局長指出，近年市民參與運動的趨勢逐漸成長、疫情期間更使健康意識抬頭，規律運動習慣儼然成為市民生活的一環。運動局透過跨域合作積極辦理各項活動，鼓勵市民參與運動促進健康。